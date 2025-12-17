La nevicata del 2010 quindici anni dopo Auto abbandonate sembrava l’apocalisse | i ricordi dei lettori

Quindici anni dopo la memorabile nevicata del 2010, Firenze rivive quei ricordi di un evento che sembrava uscito da un film apocalittico. Auto abbandonate e strade deserte sono ancora impressi nelle menti di chi li ha vissuti, testimoni di un episodio che ha segnato profondamente la storia recente della Toscana.

Firenze, 17 dicembre 2025 – Sono passati esattamente quindici anni da una delle nevicate più intense che si siano abbattute in tempi recenti sulla Toscana. Nevicata in città, beninteso: fu un giorno incredibile, come ricorderà chi l’ha vissuto, con automobilisti bloccati per ore e ore anche per fare solo pochi chilometri. Scenari inediti, esteticamente bellissimi ma che dimostrarono anche come essere preparati per eventi meteo simili sia estremamente importante. Ricorda il consorzio Lamma: “Firenze e gran parte della Toscana sperimentavano uno degli eventi più significativi degli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

