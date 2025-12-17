La musica della Fanfara riunisce la comunità all’Ospedale Moscati di Avellino

Questa mattina, all’interno dell’Ospedale Moscati di Avellino, la musica della Fanfara ha animato gli spazi esterni dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati, creando un momento di unione tra operatori, pazienti e visitatori. Tra il fruscio delle attività quotidiane e l’atmosfera di attesa, le note musicali hanno contribuito a rafforzare il senso di comunità e solidarietà.

