La musica della Fanfara riunisce la comunità all’Ospedale Moscati di Avellino
Questa mattina, all’interno dell’Ospedale Moscati di Avellino, la musica della Fanfara ha animato gli spazi esterni dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati, creando un momento di unione tra operatori, pazienti e visitatori. Tra il fruscio delle attività quotidiane e l’atmosfera di attesa, le note musicali hanno contribuito a rafforzare il senso di comunità e solidarietà.
Questa mattina, nel cuore dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, la musica ha trovato spazio all’aperto, tra il via vai misurato di chi entra e di chi esce, tra l’attesa e la cura. Il concerto di Natale della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” si è svolto come. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
