La moglie di Raphinha esplode contro la FIFA per l'esclusione del brasiliano | Gioca a basket?

La moglie di Raphinha si scaglia contro la FIFA per l'esclusione del marito dal Best XI della stagione. Critiche dure e accuse rivolte all'organizzazione, che secondo lei non nasconde le proprie decisioni. Un confronto acceso che mette in discussione i criteri di selezione e l'attenzione dedicata ai talenti brasiliani.

Raphinha escluso dal "The Best XI", la moglie ironica: "62 gol propiziati, gioca a basket?" - Il FIFA The Best World XI 2025 è stato appena annunciato e, come è accaduto anche in passato, si è immediatamente acceso il dibattito. tuttomercatoweb.com

Amanda Ferreira, la moglie di Dodò, ha pubblicato il messaggio di un hater: «Speriamo vi muoiano i figli di cancro», dopo l'ennesima sconfitta dei viola in campionato. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.