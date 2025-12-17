La moglie di Raphinha esplode contro la FIFA per l'esclusione del brasiliano | Gioca a basket?

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La moglie di Raphinha si scaglia contro la FIFA per l'esclusione del marito dal Best XI della stagione. Critiche dure e accuse rivolte all'organizzazione, che secondo lei non nasconde le proprie decisioni. Un confronto acceso che mette in discussione i criteri di selezione e l'attenzione dedicata ai talenti brasiliani.

Immagine generica

Raphinha non è stato inserito dalla FIFA nel Best XI della stagione e la moglie ha puntato il dito contro tutti l'organizzazione per la sua esclusione: "Non lo nascondono nemmeno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: No ad esclusione di Israele dalle competizioni, da Fifa e Uefa nessuna riunione per adottare misure contro stato ebraico

Leggi anche: Il video del 46enne che getta benzina contro l’ex moglie a Seregno e prova a darle fuoco: arrestato

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

moglie raphinha esplode controLa moglie di Raphinha esplode contro la FIFA per l’esclusione del brasiliano: “Gioca a basket?” - Raphinha non è stato inserito dalla FIFA nel Best XI della stagione e la moglie ha puntato il dito contro tutti l'organizzazione per la sua esclusione ... fanpage.it

moglie raphinha esplode controRaphinha escluso dal "The Best XI", la moglie ironica: "62 gol propiziati, gioca a basket?" - Il FIFA The Best World XI 2025 è stato appena annunciato e, come è accaduto anche in passato, si è immediatamente acceso il dibattito. tuttomercatoweb.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.