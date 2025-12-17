Bosco Chiesanuova si tinge di rosso e bianco per la prima edizione della Marcia dei Babbo Natale della Lessinia, un appuntamento che unisce sport leggero, convivialità e solidarietà nel pieno clima delle festività. L’evento è in programma venerdì 26 dicembre 2025 e promette di diventare. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Cassino, il bosco di Babbo Natale

Leggi anche: Cosa chiedono i nonni a Babbo Natale: “Qualcuno gioca a scacchi con me?”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

GIROTONDO DI NATALE - D. Cologgi, R. Giorgi

La "Marcia dei Babbo Natale" a Bosco Chiesanuova - Bosco Chiesanuova si tinge di rosso e bianco per la prima edizione della Marcia dei Babbo Natale della Lessinia, un appuntamento che unisce sport leggero, convivialità e solidarietà nel pieno clima de ... veronasera.it