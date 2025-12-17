La Maratona dei Laghi | Un grande evento volano per il turismo
La Maratona dei Laghi segna il debutto della Fondazione Varese Welcome, creata dalla Camera di Commercio per promuovere il turismo locale. Questo grande evento sportivo mira a valorizzare il territorio, attirando visitatori e promuovendo il binomio tra turismo e sport nella provincia di Varese.
La Maratona dei Laghi sarà il primo grande evento organizzato dalla Fondazione Varese Welcome. A un anno dal via della nuova entità voluta dalla Camera di Commercio per promuovere il turismo sul territorio arriva l’annuncio di un appuntamento che punta a portare visitatori in provincia nell’ottica del binomio turismo-sport. L’evento dedicato al running si svolgerà con la sua prima edizione nel 2027. La scelta di una maratona vuole valorizzare in primo luogo i laghi, una delle principali identità del territorio. L’idea di concentrarsi su un evento di running è motivata anche dalle previsioni di crescita del settore, con un incremento stimato del 20% dei partecipanti agli eventi nazionali a livello europeo nei prossimi due anni. Ilgiorno.it
