La mappa della diseguaglianza | ricchi al centro poveri nei villaggi poverissimi nelle periferie e ceto medio a macchia di leopardo
L'articolo analizza la distribuzione delle disuguaglianze sociali e territoriali, evidenziando come ricchi, poveri e ceto medio si distribuiscano in modo differenziato tra centri urbani, periferie e villaggi. Mentre la politica spesso utilizza parole e narrazioni, la realtà si presenta come un quadro complesso e difficile da ignorare.
La politica non inventa la realtà: la vela con parole, proclami e narrazioni. Ma la realtà, ostinata com’è, resta lì per chi ha ancora la pessima abitudine di guardarla. I dati Istat 2025 fotografano la vita una città a due velocità: scintilla di vetrine e terrazze panoramiche per pochi, mentre. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: A Roma la cultura si fa solo in centro, nelle periferie non ci sono cinema e musei: la mappa
Leggi anche: Luminarie natalizie a Bari, il Comune cerca sponsor per gli allestimenti in centro e nelle periferie
Le mappe della disuguaglianza
I ricchi sposano i ricchi: come l'amore peggiora la disuguaglianza - ROMA – Le cronache mondane riportano spesso notizie di matrimoni tra i “soliti ricchi”. repubblica.it
Presentato il “Taccuino della Mappa per comunità accoglienti. Lavoro sociale, diritti, Sud e Mediterraneo, Terra” È stato presentato all’Assemblea nazionale del CNCA che si è tenuta a Spello l’11 e 12 dicembre scorsi, il “Taccuino della Mappa per comun - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.