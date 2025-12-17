La Manovra economica ridisegna i confini tra vita lavorativa e previdenza E il traguardo dell' assegno mensile si sposta in avanti per migliaia di lavoratori

La Manovra economica modifica le regole tra vita lavorativa e previdenza, spostando in avanti l'età per l'assegno mensile di molti lavoratori. L'università, sempre vista come investimento sul futuro, assume ora un ruolo anche nel percorso previdenziale, influenzando le opportunità di pensione e i criteri di accesso ai benefici.

L 'università è da sempre considerata un investimento sul futuro, non solo perché apre la strada a migliori opportunità di carriera, ma anche perché gli anni di studio possono servire ai fini previdenziali. Il cosiddetto "riscatto della laurea", infatti, è ritenuto da molti lavoratori una sorta di "salvagente" per accorciare la maratona lavorativa e tagliare il traguardo della pensione con qualche anno di anticipo. Tuttavia, chi sta pianificando il proprio ritiro dal lavoro, è bene che legga attentamente le ultime modifiche alla Manovra economica del governo, perché potrebbe trovarsi di fronte a un orizzonte molto diverso da quello che immagina.

