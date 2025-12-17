La mania dei ritocchi per Natale il chirurgo spiega i rischi | Sotto questa cifra non fidatevi
Le festività natalizie portano spesso a desideri di perfezione, ma i ritocchi estetici richiedono attenzione e competenza. Con tante offerte allettanti, è fondamentale affidarsi a professionisti qualificati e conoscere i rischi nascosti. Un intervento mal eseguito può compromettere non solo l’aspetto, ma anche la salute. Informarsi e scegliere con cura sono passi imprescindibili per valorizzare la bellezza in sicurezza durante le feste.
Durante le vacanze di Natale le agende dei chirurgi plastici si riempiono di nuovi appuntamenti, ma nell'enorme offerta di botox e filler il rischio di finire in mani poco affidabili è molto alto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Vomero, i gestori dei gazebo dei bar sequestrati: “Chiusi sotto Natale, in 50 ora sono senza lavoro”
Leggi anche: 'Non più copie, ma persone', chirurgo estetico spiega inversione di tendenza
La mania dei ritocchi per Natale, il chirurgo spiega i rischi: “Sotto questa cifra non fidatevi” - Durante le vacanze di Natale le agende dei chirurgi plastici si riempiono di nuovi appuntamenti, ma nell'enorme offerta di botox e filler il rischio di ... fanpage.it
"Ritocchino" sotto l'albero? Ecco i pro e i contro della chirurgia estetica - C’è chi per Natale si regala o si fa regalare un intervento di chirurgia estetica. stream24.ilsole24ore.com
Ritocchi e interventi, 5 cose da chiedere sempre al chirurgo plastico - (Adnkronos) – Entrare nello studio di un medico estetico o di un chirurgo plastico con le domande giuste da fare, al di là della difficoltà dell'intervento. msn.com
Ultimi ritocchi e si va in scena Sua maestà: la Margherita L’altro Romolo Via Capo Spartivento 159, Ostia 06.56386766 - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.