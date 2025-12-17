La magia di Ennio Morricone dal vivo a Cinecittà World

Vivi l’emozione della musica di Ennio Morricone in un’esperienza unica a Cinecittà World.

We All Love Ennio Morricone è uno spettacolo di teatro-concerto nato da un'idea di Luigi Caiola, produttore musicale e manager del Maestro per 18 anni, pensato per riportare sul palco e tra la gente la grande avventura del Morricone "musicista", che lo ha visto uscire dal suo studio per dirigere le sue composizioni più note in concerti live in tutto il mondo. Lo spettacolo, in scena domenica 28 dicembre a Cinecittà World, comprende i più noti brani di Ennio Morricone, eseguiti con orchestrazioni e arrangiamenti scritti o approvati dal Maestro stesso.

La magia di Ennio Morricone in un concerto-spettacolo - spettacolo fatto di parole e musiche, per raccontare la vita e la carriera di uno dei più grandi compositori del '900, passando attraverso le sue colonne sonore che hanno segnato la storia

Colline Unesco: la magia del concerto all'alba: in 6mila per l'omaggio a Ennio Morricone - Una magia che ha coinvolto adulti, giovani e bambini: oltre 5mila persone hanno assistito questa mattina all'alba al concerto "Omaggio a Ennio Morricone" diretto dal maestro Diego Basso

