La magia delle feste è di casa al centro commerciale con il Villaggio e il ritorno di Babbo Natale

Il Natale si accende al Befane Shopping Centre di Rimini, dove il Villaggio natalizio e il ritorno di Babbo Natale creano un’atmosfera magica. Tra giochi, fantasia e momenti speciali, le feste prendono vita per i più piccoli, portando gioia e meraviglia in ogni angolo. Un’occasione unica per vivere l’incanto del Natale in famiglia e creare ricordi indimenticabili.

Alla Casa del teatro da Santo Stefano a Capodanno con la magia - Saranno feste all'insegna della magia e della suspense quello in programma dal 26 dicembre al 7 gennaio alla Casa del Teatro Ragazzi con lo spettacolo Extreme Magic Show realizzato in collaborazione ... ansa.it

Jute Art Bottle Decoration Ideas Creative DIY Bottle Crafts Recycling Magic

Sai già cosa fare a Natale Vivi la magia delle feste nei siti della Regione con eventi in tutta la Sicilia - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.