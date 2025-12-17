La magia delle feste è di casa al centro commerciale con il Villaggio e il ritorno di Babbo Natale

Il Natale si accende al Befane Shopping Centre di Rimini, dove il Villaggio natalizio e il ritorno di Babbo Natale creano un’atmosfera magica. Tra giochi, fantasia e momenti speciali, le feste prendono vita per i più piccoli, portando gioia e meraviglia in ogni angolo. Un’occasione unica per vivere l’incanto del Natale in famiglia e creare ricordi indimenticabili.

Alle Befane Shopping Centre di Rimini il Natale è già arrivato, tra gioco, fantasia e incontri speciali pensati per i più piccoli.Il Villaggio di Natale. In Piazza Zara è allestito da diversi giorni il Villaggio di Natale, uno spazio dedicato a bambini e famiglie dove la fantasia diventa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

