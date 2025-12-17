La magia del Natale a lume di candela | presepi segreti e tradizioni dimenticate

Scopri la magia del Natale a lume di candela, esplorando chiese silenziose di Brescia che nascondono presepi, segreti e tradizioni dimenticate. Un viaggio suggestivo tra angoli nascosti e atmosfere intime, dove le luci tremolanti creano un’atmosfera unica e coinvolgente, rivelando storie antiche e affascinanti legate alla tradizione natalizia.

Cosa si nasconde dietro le porte delle chiese più silenziose di Brescia quando la città si spegne e restano solo le luci tremolanti delle candele? Un itinerario misterioso e affascinante ti condurrà tra angoli nascosti, atmosfere sospese e presepi che sembrano raccontare segreti antichi.

