La maggioranza si nasconde nel politichese

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo analizza come la maggioranza altopascese utilizzi un linguaggio politico complesso e spesso incomprensibile per eludere domande dirette sul bilancio, ricorrendo a termini come

la maggioranza si nasconde nel politichese

© Lanazione.it - "La maggioranza si nasconde nel politichese"

"Secondo una pratica che ritenevo ormai superata da decenni, la maggioranza altopascese ricorre al politichese più ingenuo e incomprensibile per evitare le domande che avevo posto sul bilancio, parlando di un laboratorio politico e che, se davvero fosse tale, sarebbe uno dei disastri politici più spinti degli ultimi anni". Parole di Maurizio Marchetti, consigliere di opposizione a Altopascio e vice presidente regionale di Forza Italia. "La maggioranza, che via via ha perduto pezzi e si è dilaniata su posizioni differenti su molti temi, prova a dimostrare unità, ma la toppa è decisamente peggiore del buco. Lanazione.it

Leggi anche: San Siro va in Consiglio: l’ago della bilancia è Fumagalli. Maggioranza alla prova, dal Pd tre paletti sui fondi

Leggi anche: Como, lo stadio cancellerà una scuola: la battaglia dei genitori e la maggioranza che scricchiola sul caso Corridoni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Centro destra maggioranza assoluta alla Camera. Ecco la distribuzione dei seggi. Elezioni 2022

Video Centro destra maggioranza assoluta alla Camera. Ecco la distribuzione dei seggi. Elezioni 2022

maggioranza nasconde politichese"La maggioranza si nasconde nel politichese" - "Secondo una pratica che ritenevo ormai superata da decenni, la maggioranza altopascese ricorre al politichese più ingenuo e incomprensibile ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.