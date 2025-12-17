la maggioranza si nasconde nel politichese

L'articolo analizza come la maggioranza altopascese utilizzi un linguaggio politico complesso e spesso incomprensibile per eludere domande dirette sul bilancio, ricorrendo a termini come

"Secondo una pratica che ritenevo ormai superata da decenni, la maggioranza altopascese ricorre al politichese più ingenuo e incomprensibile per evitare le domande che avevo posto sul bilancio, parlando di un laboratorio politico e che, se davvero fosse tale, sarebbe uno dei disastri politici più spinti degli ultimi anni". Parole di Maurizio Marchetti, consigliere di opposizione a Altopascio e vice presidente regionale di Forza Italia. "La maggioranza, che via via ha perduto pezzi e si è dilaniata su posizioni differenti su molti temi, prova a dimostrare unità, ma la toppa è decisamente peggiore del buco. Lanazione.it

