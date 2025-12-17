la mafia turca di baris boyun altri quattro arrestati per terrorismo su ordine dei pm di milano

Continuano le indagini sulla mafia turca a Milano, con altri quattro arresti per terrorismo su ordine dei pm. Al centro delle indagini il boss Baris Boyun, 41 anni, considerato una figura di rilievo nel panorama criminale turco. Le operazioni si inseriscono in un quadro più ampio di attività illecite legate alla criminalità organizzata internazionale.

Proseguono le indagini sulla mafia turca sul boss Baris Boyun, 41 anni, ritenuto un boss della mafia turca, finito già in carcere nel maggio 2024. La Polizia ha eseguito un’altra ordinanza di custodia cautelare a carico di quattro cittadini turchi nell’inchiesta della Dda di Milano, coordinata dalla pm Bruna Albertini, con al centro Boyun. Le indagini sono per banda armata con finalità di terrorismo, associazione per delinquere aggravata anche dalla transnazionalità, finalizzata alla commissione di più reati tra cui detenzione e porto abusivo di armi anche clandestine, traffico internazionale di armi, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, omicidi, stragi, traffico di droga, riciclaggio, falsificazione di documenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

