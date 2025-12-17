La lunga estate piace Boom a settembre e ottobre
L'estate prosegue oltre i mesi tradizionali, con temperature elevate e un forte desiderio di relax e mare. Settembre e ottobre registrano un boom di presenze e attività, confermando che la tanto discussa
La tanto vociferata " estate lunga " è già realtà, e non solo per le temperature, ma anche per il desiderio di mare e di vacanze che il sole porta con sé. I numeri lo confermano, ormai i mesi di maggio, settembre e ottobre sono considerati pienamente turistici, con numeri che danno corpo a un trend destinato a non andarsene più. Gli ombrelloni aperti per la prima volta in occasione del 25 aprile, e chiusi definitivamente soltanto alla vigilia di Ognissanti, sono ormai insomma il nuovo volto dei lidi ravennati e cervesi. I dati di settembre e ottobre consolidano un trend già notato a maggio, quando gli arrivi erano stati superiori del 47% rispetto a quelli dello stesso mese del 2024. Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Estate Romana, gli eventi dal 26 settembre al 9 Ottobre 2025
Leggi anche: Beautiful, anticipazioni settembre al 4 ottobre: Luna passa la notte con Zende
Banfy - Bam Bam ft. Sheridan TestoLyrics
La lunga estate piace. Boom a settembre e ottobre - La tanto vociferata " estate lunga " è già realtà, e non solo per le temperature, ma anche per il desiderio di mare e di vacanze che il sole porta con sé. ilrestodelcarlino.it
La lunga estate calda di Madama: prima le sanzioni UEFA sullo sgarro al Fair Play Finanziario, poi il 30 giugno il TAR deciderà sul ricorso Juve contro le delibere CONSOB di "non conformità" dei bilanci Mentre Tether, appena declassata da Standard & Poor's x.com
Ca’ Lunga è l’energia di un’estate che non vuoi far finire, quella che sa di sale, luce e brindisi improvvisati #Calungailvino #vinoelegante #emiliaromagna #albanadiromagna #sangiovesesuperiore #chardonnay - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.