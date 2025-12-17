la lunga estate piace boom a settembre e ottobre

L'estate prosegue oltre i mesi tradizionali, con temperature elevate e un forte desiderio di relax e mare. Settembre e ottobre registrano un boom di presenze e attività, confermando che la tanto discussa

La tanto vociferata " estate lunga " è già realtà, e non solo per le temperature, ma anche per il desiderio di mare e di vacanze che il sole porta con sé. I numeri lo confermano, ormai i mesi di maggio, settembre e ottobre sono considerati pienamente turistici, con numeri che danno corpo a un trend destinato a non andarsene più. Gli ombrelloni aperti per la prima volta in occasione del 25 aprile, e chiusi definitivamente soltanto alla vigilia di Ognissanti, sono ormai insomma il nuovo volto dei lidi ravennati e cervesi. I dati di settembre e ottobre consolidano un trend già notato a maggio, quando gli arrivi erano stati superiori del 47% rispetto a quelli dello stesso mese del 2024. Ilrestodelcarlino.it

