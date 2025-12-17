La lotta contro il Cpr passa dalle piazze ai muri e li imbratta

Nei giorni scorsi a Trento c'è stata una grande manifestazione contro la creazione del Cpr in città, con oltre un migliaio di persone che si sono riversate per le strade della città manifestando a gran voce la propria contrarietà.La protesta"Sarà una gigantesca gabbia stretta tra l'autostrada e.

