La lotta contro il Cpr passa dalle piazze ai muri e li imbratta

Recentemente, a Trento, una vasta manifestazione ha riempito le strade per opporsi alla creazione del Cpr in città. Oltre un migliaio di persone hanno partecipato, esprimendo il proprio dissenso attraverso proteste e azioni di denuncia, segnando una forte presa di posizione contro questa iniziativa.

Nei giorni scorsi a Trento c'è stata una grande manifestazione contro la creazione del Cpr in città, con oltre un migliaio di persone che si sono riversate per le strade della città manifestando a gran voce la propria contrarietà.La protesta"Sarà una gigantesca gabbia stretta tra l'autostrada e.

