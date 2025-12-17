La lotta armata non è reato Alla Camera la frase choc del legale dell' islamico in cella

Durante una seduta alla Camera, il legale di un islamico in cella ha affermato che

Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle, è tornata. Dopo le documentate frequentazioni con Mohamed Hannoun, è passata a occuparsi del caso dell'imam di Torino Mohamed Shahin, ritenuto un pericolo per la sicurezza nazionale ed esponente della Fratellanza Musulmana. Su di lui pende un decreto di espulsione firmato dal ministro dell'Interno, motivo per cui il predicatore islamico era stato portato nel Cpr di Caltanissetta. E ieri Piantedosi ha ribadito che Shahin è pericoloso per «gli analisti, per gli operatori, per le cose che avevamo agli atti». Ma per certe toghe Shahin era un brav'uomo, lo stesso che aveva pubblicamente affermato che «il 7 ottobre non fu violenza». 🔗 Leggi su Iltempo.it

