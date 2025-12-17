Durante una seduta alla Camera, il legale di un islamico in cella ha affermato che

© Iltempo.it - “La lotta armata non è reato”. Alla Camera la frase choc del legale dell'islamico in cella

Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle, è tornata. Dopo le documentate frequentazioni con Mohamed Hannoun, è passata a occuparsi del caso dell'imam di Torino Mohamed Shahin, ritenuto un pericolo per la sicurezza nazionale ed esponente della Fratellanza Musulmana. Su di lui pende un decreto di espulsione firmato dal ministro dell'Interno, motivo per cui il predicatore islamico era stato portato nel Cpr di Caltanissetta. E ieri Piantedosi ha ribadito che Shahin è pericoloso per «gli analisti, per gli operatori, per le cose che avevamo agli atti». Ma per certe toghe Shahin era un brav'uomo, lo stesso che aveva pubblicamente affermato che «il 7 ottobre non fu violenza». 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Frasi choc del consigliere municipale del Pd: "La lotta armata di Hamas è legittima"

Leggi anche: Il video choc del consigliere Pd di Milano che esalta Hamas: “Socialista o islamista, la lotta armata è sempre legittima”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Si è parlato anche di un “modello IRA” per la fine della lotta armata di Hamas. Ma come si arrivò alla fine del conflitto in Irlanda del Nord, ed è davvero replicabile per far terminare la guerra che ha devastato la Striscia https://shorturl.at/ei8Jo - facebook.com facebook

Al-Sharaa ha avviato le celebrazioni dell'anniversario guidando la preghiera nella moschea omayyade di Damasco indossando gli stessi vestiti militari che aveva un anno fa. Simbolismo chiaro: l'islam al centro, la lotta armata come presupposto e fonte del pot x.com