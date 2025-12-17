La linea verde di Desio continua a sorprendere, raggiungendo 18 punti e posizionandosi nel gruppone delle terze, a soli quattro punti dalla vetta. Con un girone di andata concluso in par e una rosa giovane, la squadra si conferma come una delle rivelazioni del campionato, mantenendo alte le aspettative per il prosieguo della stagione.

© Ilgiorno.it - La linea verde funziona. Desio continua a stupire

Arrivare al turno di riposo (stasera giocano tutte, resta ferma solo la Rimadesio in virtù del girone dispari) a quota 18 punti – sostanzialmente nel gruppone delle terze – in compagnia di squadre ben più attrezzate come Omegna, San Vendemiano, Assigeco e Treviglio, a meno 4 dalla vetta e con la certezza (e questo era l’obiettivo di Quilici ) di chiudere il girone di andata “in par” (per parafrasare il golf) poteva essere considerato l’obiettivo massimo, fin qui, per una squadra giovane come quella bluarancio. Che stasera, appunto, starà seduta in poltrona per capire cosa succederà alle altre e intanto ricaricare le pile in vista della supersfida casalinga di domenica alle 18 contro Orzinuovi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

