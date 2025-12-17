La linea del fronte è ovunque in Italia facciamo finta di nulla

In un mondo sempre più complesso e minaccioso, la linea del fronte si è spostata ovunque, anche in Italia. Con queste parole, Blaise Metreweli, nuovo capo dell’MI6, ha sottolineato la crescente vulnerabilità e l’urgente bisogno di attenzione verso le minacce invisibili che ci circondano, segnando un nuovo capitolo per i servizi di intelligence britannici e il modo in cui affrontano le sfide globali.

