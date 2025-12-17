La linea del fronte è ovunque in Italia facciamo finta di nulla
In un mondo sempre più complesso e minaccioso, la linea del fronte si è spostata ovunque, anche in Italia. Con queste parole, Blaise Metreweli, nuovo capo dell’MI6, ha sottolineato la crescente vulnerabilità e l’urgente bisogno di attenzione verso le minacce invisibili che ci circondano, segnando un nuovo capitolo per i servizi di intelligence britannici e il modo in cui affrontano le sfide globali.
“La linea del fronte è ovunque”. Con questa formula il nuovo capo dell’MI6, Blaise Metreweli, ha descritto lo stato della minaccia che il Regno Unito si trova ad affrontare, inaugurando il suo mandato alla guida dei servizi segreti britannici. Metreweli ha parlato di una nuova “era di incertezza”. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Stellantis, De Palma (Fiom): “Fermare la grande fuga dall’Italia. Pronti alla mobilitazione, Meloni non può più far finta di nulla”
Leggi anche: Meloni: «L'Italia sarà in prima linea per la ricostruzione. Hamas non abbia alcun ruolo»
IvecoBus Urbanway 12 ASPO 1085 Linea 4 Olbia - Bados
Zelensky chiede di “congelare la linea del fronte” @oss_romano x.com
Il leader ucraino vede Witkoff "Congelare la linea del fronte" . Leggi l'articolo #Zelensky - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.