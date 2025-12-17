La letterina di Conte a Babbo Aurelio | Mainoo Pellegrini e magari un esterno d’attacco Lucca rimane Schira

In vista del mercato di gennaio, Antonio Conte ha inviato una letterina a Babbo Aurelio, elencando le sue preferenze per rafforzare la rosa del Napoli. Tra i nomi sul taccuino ci sono Mainoo, Pellegrini e un possibile esterno d’attacco, mentre Lucca sembra destinato a rimanere. Ecco le ultime novità sulle strategie di mercato azzurre.

© Ilnapolista.it - La letterina di Conte a Babbo Aurelio: Mainoo, Pellegrini e magari un esterno d’attacco. Lucca rimane (Schira) La letterina di Conte a Babbo Aurelio: Mainoo, Pellegrini e magari un esterno d’attacco (Schira) Il Napoli e il mercato di gennaio. Tante le aspettative, sempre bilancio permettendo. Scrive Nicolò Schira sul Giornale: Antonio Conte ha già spedito la sua letterina di Natale a Babbo Aurelio. Sotto l’albero il tecnico si aspetta tre regali dal presidente De Laurentiis, al la voro col ds Manna per accontentarlo. Nel mirino un vice Anguissa (piace Mainoo in prestito dal Manchester United), un centrocampista di palleggio (intriga Pellegrini della Roma; mentre Manzambi costa tanto) e magari pure un esterno d’attacco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it Leggi anche: Conte: «Spinzzola-Olivera? Vedremo, se c’è da rischiare lo faremo. Magari Elmas terzino» Leggi anche: Pellegrini e Mainoo i possibili nomi del Napoli per sostituire De Bruyne (Marchetti) Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Napoli - Conte e la letterina a Babbo Adl La letterina di Conte a Babbo Aurelio: Mainoo, Pellegrini e magari un esterno d’attacco. Lucca rimane (Schira) - Mercato anche in uscita: su Marianucci c’è la Cremonese; ciao anche a Vergara e Ambrosino ... ilnapolista.it

Perché la letterina a Babbo Natale è importante, la pedagogista: “Andrebbe scritta per tutta la vita” - Scrivere la letterina a Babbo Natale non è solo un esercizio di scrittura ma un momento importante per la relazione tra genitore e figlio ed educativo per i più piccoli che sviluppano così il pensiero ... fanpage.it

Babbo Natale è stato travolto da una montagna di letterine questo weekend! Avrà proprio un bel da fare nel leggerle tutte! E tu Hai già scritto la tua letterina Vieni in punto vendita e ritirane gratuitamente una, che potrai imbucare direttamente in store direzi - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.