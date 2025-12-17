La legnaia prende fuoco | corsa contro il tempo dei vigili del fuoco
Un incendio improvviso ha devastato la legnaia di Nistella, a Piazzola, alle prime luci dell’alba di mercoledì 17 dicembre. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco volontari di Rabbi e Malé è stato cruciale per contenere le fiamme e limitare i danni. Una notte intensa e piena di tensione, che ha richiesto una corsa contro il tempo per mettere in salvo ciò che restava.
Un risveglio davvero da dimenticare quello vissuto all’alba di mercoledì 17 dicembre in quel di Nistella, a Piazzola (comune di Rabbi) dove intorno alle 5 del mattino è divampato un incendio che ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco volontari dei corpi di Rabbi e di Malé, questi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
