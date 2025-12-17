La legnaia prende fuoco | corsa contro il tempo dei vigili del fuoco

All’alba di mercoledì 17 dicembre, un incendio improvviso ha devastato la legnaia a Nistella, Piazzola. Il fuoco si è rapidamente esteso, richiedendo un intervento tempestivo dei vigili del fuoco volontari di Rabbi e Malé. Una corsa contro il tempo per contenere le fiamme e limitare i danni in una notte che resterà impressa nella memoria della comunità.

Un risveglio davvero da dimenticare quello vissuto all’alba di mercoledì 17 dicembre in quel di Nistella, a Piazzola (comune di Rabbi) dove intorno alle 5 del mattino è divampato un incendio che ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco volontari dei corpi di Rabbi e di Malé, questi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

