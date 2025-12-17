La legalità sale in cattedra con il Premio Paolo Cereda | 22 adesioni alla nuova edizione

L'ottava edizione del Premio Paolo Cereda, promosso da Libera Lecco con il supporto dell'ufficio scolastico provinciale e della Fondazione Comunitaria del Lecchese, ha registrato una partecipazione significativa con 22 adesioni. L'iniziativa, dedicata al ricordo del coordinatore di Libera scomparso nel 2017, mira a promuovere la legalità nelle scuole e tra i giovani.

