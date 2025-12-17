La Roma si presenta in ottima forma, pronta a rilanciare Dybala in vista delle prossime sfide. La recente vittoria contro il Como ha confermato la solidità e il carattere della squadra, mostrando un gioco fluido e dominante. Ora, occhi puntati sulla possibilità che Dybala possa riprendere il suo posto dal primo minuto, aprendo nuove prospettive per il club e i tifosi.

La Juventus si avvicina: la Roma può rilanciare Dybala dal 1?

Una Roma che gira e funziona. La dimostrazione è arrivata nella sfida, tutt’altro che semplice, contro il Como dove i giallorossi hanno letteralmente dominato sia dal punto di vista fisico che da quello tecnico. La formazione di Fabregas, infatti, è stata costretta ad arrendersi al continuo pressing degli uomini di Gasperini che, dopo l’ennesima occasione creata, sono riusciti a buttare la palla in rete. A deciderla ci ha pensato Wesley che, in risposta a tutte le critiche iniziali, sta facendo vedere che ha tutte le carte in regola per giocare in Serie A e con il club capitolino. Così la Roma si è riattaccata alle prime della classe con la classifica che parla chiaro: prima l’Inter a 33 punti, secondo il Milan a 32, terzo il Napoli a 31 e quarta la compagine allenata dal Gasp con 30 punti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma 3-4 Juventus Incredibile rimonta della Juventus allOlimpico Serie A TIM 202122

Il mercato invernale si avvicina: se ci fosse un solo budget, dove interverreste nella #Juventus Meglio un rinforzo in attacco o un innesto per centrocampo o difesa La #Juve ha bisogno di nuovi investimenti per tornare vincente quanto prima. LEGGI - facebook.com facebook

Vittoria importantissima per la #Juventus. Per la qualità del #Bologna e per come i bianconeri hanno affrontato la gara. La #Juventus si avvicina alla zona Champions. #BolognaJuventus x.com