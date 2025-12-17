La Juventus guarda al Verona | non solo Orban e Giovane ecco l’altro profilo che attira le big

La Juventus punta il suo sguardo al Verona, alla ricerca di talenti da rinforzare. Non solo Orban e Giovane, ma anche un altro profilo sta catturando l’interesse delle grandi: Rafik Belghali. Nonostante la posizione in classifica non sia delle migliori, il club bianconero e altre big non perdono di vista i talenti emergenti del Verona, pronti a investire su giovani promesse.

Nonostante una posizione in classifica non ottimale, il Verona attira le big: Rafik Belghali piace alla Juventus Giovane e Orban attirano l'attenzione, è inevitabile. Anche Mosquera si è ritagliato uno spazio importante nel Verona di Zanetti. E poi c'è Rafik Belghali, già due volte in rete in questo campionato, con quotazioni in salita. Si tratta di un esterno destro, che può giocare anche terzino a tutta fascia. Classe 2002 di buonissima prospettiva, capace specialmente nella fase offensiva. Deve crescere in fase di non possesso, ma avrebbe tempo e modo di farlo anche in un contesto più grande di Verona.

