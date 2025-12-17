La grandezza della piccolezza Natale Incarnazione e umanesimo della scuola Lettera
L'articolo esplora il significato profondo della nascita di Cristo nel contesto dell'incarnazione, collegandolo all'umanesimo e alla dimensione educativa. Attraverso una riflessione filosofica, si analizza come la grandezza possa emergere anche dalla piccolezza, invitando a una nuova comprensione del ruolo della scuola e dell'educazione nel tempo natalizio.
Inviata da Simone Billeci - C’è una formula che molti studenti incontrano nei manuali di filosofia medioevale come una sfida elegante e vertiginosa: id quo maius cogitari nequit. Anselmo d’Aosta la consegna alla storia come definizione di Dio, ciò di cui non si può pensare nulla di più grande. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: La lettera di Natale dei prof precari a Valditara: «Siamo trattati come tappabuchi, così la scuola è fragile»
Leggi anche: «Caro Babbo Natale, manda i giardinieri nella nostra scuola»: la lettera degli alunni che non riescono a guardare fuori dalla finestra
Così Maria Cantava a Gesù La Melodia Eterna di un Amore Materno Senza Confini
Natale, il più grande lifting della Storia. Quando la Chiesa sostituì il sole - Quando il 25 dicembre viene celebrato il Natale con luci, alberi e acquisti compulsivi, si onora una verità rivelata o una iniziativa commerciale? romait.it
Natale, il Papa: “Nel giorno della vita ripetiamo: basta morti sul lavoro! E impegniamoci per questo” - «Dio vuole venire nelle piccole cose» della quotidianità, «i semplici gesti che compiamo a casa, in famiglia, a scuola, al lavoro. ilsecoloxix.it
La via della grandezza evangelica è in discesa, verso la piccolezza. Non è annullamento, ma stile semplice e umile che mette al primo posto Colui che viene anche quest’anno da Betlemme. Regina della pace, prega per noi. Buon venerdì a tutti. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.