La grande catena di alberghi che regala 1.000 giocattoli di PizzAut ai figli dei suoi dipendenti
La catena Hilton Italia ha annunciato un'iniziativa speciale rivolta ai figli dei propri dipendenti, regalando 1.000 giocattoli di PizzAut. Un gesto che combina creatività e solidarietà, rafforzando il legame tra azienda e comunità e portando un sorriso ai più piccoli.
Un regalo creativo e solidale quello che riceveranno i figli dei dipendenti della catena Hilton Italia. La prestigiosa catena di alberghi ha deciso, per queste feste di Natale, di donare 1.000 Playmobil di PizzAut ai figli dei propri dipendenti. Un regalo originale, ma al tempo stesso solidale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
