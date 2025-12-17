La grande bufala di Open Arms | Salvini assolto

La questione Open Arms si conclude con l’assoluzione di Matteo Salvini, confermando l’assenza di responsabilità penale nel procedimento. La decisione mette fine a un lungo dibattito, chiarendo una volta per tutte i fatti e i ruoli coinvolti. Un capitolo importante nella vicenda politica e giudiziaria che ha acceso i riflettori su temi delicati di immigrazione e responsabilità istituzionale.

È definitiva l'assoluzione per il vicepremier Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms. Dopo una camera di consiglio durata diverse ore, i giudici della quinta sezione hanno rigettato il ricorso "per saltum" presentato dalla Procura di Palermo dopo l'assoluzione di primo grado. Il vicepremier ha scritto sui social dopo la sentenza: "Difendere i confini non è reato". Le parole del fondatore della ong spagnola Oscar Camps: "Non è una decisione tecnica, ma politica". La Procura generale di Cassazione oggi aveva chiesto il rigetto del ricorso per saltum dei pm di Palermo e di confermare l'assoluzione del ministro dei trasporti Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio perché il fatto non sussiste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

