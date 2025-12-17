La grande bufala di Open Arms | Salvini assolto

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La questione Open Arms si conclude con l’assoluzione di Matteo Salvini, confermando l’assenza di responsabilità penale nel procedimento. La decisione mette fine a un lungo dibattito, chiarendo una volta per tutte i fatti e i ruoli coinvolti. Un capitolo importante nella vicenda politica e giudiziaria che ha acceso i riflettori su temi delicati di immigrazione e responsabilità istituzionale.

la grande bufala di open arms salvini assolto

© Ilgiornale.it - La grande bufala di Open Arms: Salvini assolto

È definitiva l'assoluzione per il vicepremier Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms. Dopo una camera di consiglio durata diverse ore, i giudici della quinta sezione hanno rigettato il ricorso "per saltum" presentato dalla Procura di Palermo dopo l'assoluzione di primo grado. Il vicepremier ha scritto sui social dopo la sentenza: "Difendere i confini non è reato". Le parole del fondatore della ong spagnola Oscar Camps: "Non è una decisione tecnica, ma politica". La Procura generale di Cassazione oggi aveva chiesto il rigetto del ricorso per saltum dei pm di Palermo e di confermare l'assoluzione del ministro dei trasporti Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio perché il fatto non sussiste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Open Arms, il pg di Cassazione: Salvini va assolto, sinistra già in tilt

Leggi anche: Open Arms, Salvini assolto. La sentenza è definitiva

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La grande bufala di Open Arms: Salvini assolto - È definitiva l'assoluzione per il vicepremier Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms. msn.com

EXCLUSIVA? YO de PEQUEÑA perrosalchicha teckel dachshund mascotas humor perros dog

Video EXCLUSIVA? YO de PEQUEÑA perrosalchicha teckel dachshund mascotas humor perros dog

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.