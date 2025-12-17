La grande bufala di Open Arms | Salvini assolto Meloni | Difendere i confini non è reato
L’assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms riaccende il dibattito politico e mediatizio. La decisione conferma la posizione del vicepremier sulla tutela dei confini e della sicurezza, mentre le parole di Meloni sottolineano la legittimità di un approccio deciso. Una vicenda che continua a dividere, alimentando discussioni sui principi di legge e sulla politica migratoria italiana.
È definitiva l'assoluzione per il vicepremier Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms. Dopo una camera di consiglio durata diverse ore, i giudici della quinta sezione hanno rigettato il ricorso "per saltum" presentato dalla Procura di Palermo dopo l'assoluzione di primo grado. Il vicepremier ha scritto sui social dopo la sentenza: "Difendere i confini non è reato". Anche la premier Giorgia Meloni ha commentato la vicenda sui social: "La definitiva assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms è una buona notizia e conferma un principio semplice e fondamentale: un Ministro che difende i confini dell’Italia non commette un reato, ma svolge il proprio dovere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
