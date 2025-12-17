La grande bufala di Open Arms | Salvini assolto Meloni | Difendere i confini non è reato

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms riaccende il dibattito politico e mediatizio. La decisione conferma la posizione del vicepremier sulla tutela dei confini e della sicurezza, mentre le parole di Meloni sottolineano la legittimità di un approccio deciso. Una vicenda che continua a dividere, alimentando discussioni sui principi di legge e sulla politica migratoria italiana.

la grande bufala di open arms salvini assolto meloni difendere i confini non 232 reato

© Ilgiornale.it - La grande bufala di Open Arms: Salvini assolto. Meloni: "Difendere i confini non è reato"

È definitiva l'assoluzione per il vicepremier Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms. Dopo una camera di consiglio durata diverse ore, i giudici della quinta sezione hanno rigettato il ricorso "per saltum" presentato dalla Procura di Palermo dopo l'assoluzione di primo grado. Il vicepremier ha scritto sui social dopo la sentenza: "Difendere i confini non è reato". Anche la premier Giorgia Meloni ha commentato la vicenda sui social: "La definitiva assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms è una buona notizia e conferma un principio semplice e fondamentale: un Ministro che difende i confini dell’Italia non commette un reato, ma svolge il proprio dovere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: La grande bufala di Open Arms: Salvini assolto

Leggi anche: Open Arms, il pg di Cassazione: Salvini va assolto, sinistra già in tilt

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

grande bufala open armsLa grande bufala di Open Arms: Salvini assolto - L'avvocato Bongiorno prima dell'udienza: "Per noi è inammissibile" ... msn.com

EXCLUSIVA? YO de PEQUEÑA perrosalchicha teckel dachshund mascotas humor perros dog

Video EXCLUSIVA? YO de PEQUEÑA perrosalchicha teckel dachshund mascotas humor perros dog

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.