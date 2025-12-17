La grande bellezza della Metro C Condannati medici di un ospedale ASCOLTA il podcast di oggi 17 dicembre

Nel nuovo episodio di RomaTodaily, il podcast quotidiano di 15 minuti, si affrontano le notizie più importanti di oggi, 17 dicembre, tra cui i progressi della Metro C e la condanna di medici di un ospedale romano. Letture e commenti di Lorenzo Nicolini e Matteo Torrioli, disponibili su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e altre piattaforme.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.