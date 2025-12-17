La giornalista sportiva Christina Chambers trovata morta in casa assieme al marito Johnny Rimes | Con loro c’era il figlio di 3 anni illeso Indagini in corso

Christina Chambers, ex giornalista sportiva molto nota in Alabama, è stata trovata morta nella sua abitazione di Hoover, insieme al marito Johnny Rimes. Con loro era presente il loro figlio di tre anni, rimasto illeso. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del doppio decesso.

Christina Chambers, ex reporter sportiva molto amata in Alabama, è stata trovata morta nella sua casa di Hoover insieme al marito Johnny Rimes. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, l'ipotesi al momento al vaglio degli investigatori è quella di un omicidio-suicidio. Nell'abitazione era presente anche il figlio della coppia, di tre anni, che non ha riportato ferite. La scoperta è avvenuta poco dopo le 9 del mattino di martedì, quando gli agenti sono intervenuti nell'abitazione della famiglia. A confermare l'accaduto è stata l'emittent e WBRC 6, per cui Chambers aveva lavorato a lungo come reporter sportiva.

Giornalista sportiva trovata morta in casa insieme al marito: vivo il figlio di tre anni, era vicino ai corpi - I corpi senza vita di Christina Chambers e Johnny Rimes sono stati rinvenuti nella loro abitazione di Hoover, in Alabama (Stati Uniti).

Former WBRC sports reporter Christina Chambers deceased in Hoover AL murder-suicide on Tuesday

