La frase su Hitler e i leader Ue pronunciata da Salvini che viene apprezzata da Mosca e mette in imbarazzo il governo Meloni

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
Immagine generica

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Il Cremlino celebra Salvini per la frase su Hitler e Napoleone: “Preciso e indiscutibile”

Leggi anche: Salvini: “Se Hitler non ha messo in ginocchio la Russia, non ci riuscirà l’Ue”. E Mosca gli fa i complimenti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La frase más famosa de Hitler se dijo durante el US Open

Video La frase más famosa de Hitler se dijo durante el US Open

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.