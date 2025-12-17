La forza di una donna anticipazioni 18 dicembre | Nezir ordina a Munir di fare qualcosa di orribile
Tra la villa di Nezir che si stringe come una trappola intorno a Bahar e Piril e una confessione destinata a fare danni, la puntata di giovedì della dizi turca di Canale 5 porta la tensione alle stelle. A La forza di una donna non esistono pause, quando sembra che i personaggi abbiano trovato un fragile equilibrio, arriva sempre un dettaglio a rimettere in moto il caos. Nella puntata del 18 dicembre, in onda alle 16.00 e poi alle 18.10 su Canale 5, i nodi tornano a pettine su più fronti. Nella casa di Nezir l'aria si fa irrespirabile, mentre fuori si muovono segreti e sentimenti "pilotati" che rischiano di produrre un effetto domino. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
«Se una di voi accetterà di diventare mia moglie, lascerò in vita Sarp. » Nella puntata de La forza di una donna, in onda il 17 dicembre 2025 su Canale 5, la tensione sale alle stelle. Piril, ormai allo stremo, afferra un coltello pronta a eliminare Nezir, ma Bahar r
