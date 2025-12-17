© Movieplayer.it - La forza di una donna, anticipazioni 18 dicembre: Nezir ordina a Munir di fare qualcosa di orribile

Tra la villa di Nezir che si stringe come una trappola intorno a Bahar e Piril e una confessione destinata a fare danni, la puntata di giovedì della dizi turca di Canale 5 porta la tensione alle stelle. A La forza di una donna non esistono pause, quando sembra che i personaggi abbiano trovato un fragile equilibrio, arriva sempre un dettaglio a rimettere in moto il caos. Nella puntata del 18 dicembre, in onda alle 16.00 e poi alle 18.10 su Canale 5, i nodi tornano a pettine su più fronti. Nella casa di Nezir l'aria si fa irrespirabile, mentre fuori si muovono segreti e sentimenti "pilotati" che rischiano di produrre un effetto domino. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Leggi anche: La forza di una donna, anticipazioni dal 1 al 6 dicembre: Piril tenta il suicidio, Nezir prepara l’attacco a Munir

Leggi anche: La forza di una donna, anticipazioni 13 dicembre: Nezir imprigiona Suat insieme a Sarp e Munir

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La forza di una donna Anticipazioni 18 Settembre perte neiperte series drama

La forza di una donna, anticipazioni settimana 22 – 27 dicembre 2025 - 27 dicembre 2025 della serie turca in onda tutta la settimana. tvserial.it