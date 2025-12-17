La fortuna bacia l' Umbria | due vincite da 10mila euro con i biglietti della Lotteria Italia

L’Umbria si conferma fortunata grazie alla Lotteria Italia 2025, con due vincite da 10mila euro ciascuna. I premi sono stati assegnati a Spoleto e a Calvi dell’Umbria, annunciati durante il programma Rai “Affari Tuoi”. Un risultato che rende questa regione protagonista delle estrazioni natalizie, portando entusiasmo tra i residenti e i partecipanti.

La fortuna bacia l'Umbria che festeggia grazie alla Lotteria Italia. A Spoleto e a Calvi dell'Umbria sono stati venduti due biglietti vincenti da 10mila euro ciascuno annunciati nel corso del programma Rai "Affari Tuoi", abbinato alla Lotteria Italia 2025.

