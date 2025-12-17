La Formula 1 svela cosa vedremo in pista nel prossimo mondiale | perché è la più grande rivoluzione di sempre

La Formula 1 si prepara a rivoluzionare il prossimo mondiale, segnando la più grande trasformazione di sempre. Per evitare confusione, la F1 spiega in modo semplice e diretto cosa aspettarci nel 2026, con nuove parole chiave, un video che anticipa i cambiamenti e un’anteprima su sorpassi, gestione dell’energia e aerodinamica. Un’anticipazione imperdibile per gli appassionati che vogliono essere sempre un passo avanti.

La F1 "traduce" la rivoluzione 2026 per evitare confusione: nuove parole chiave, render aggiornati e un video che anticipa come cambieranno sorpassi, gestione energia e aerodinamica. È un reset totale: telaio, aerodinamica e power unit insieme.

Formula 1, la rivoluzione: come cambiano le vetture nel 2026 - * Monoposto più piccole e più leggere: passo ridotto di 200 mm (a 3400 mm), larghezza ridotta di 100 mm (a 1900 mm), larghezza del fondo ridotta di 150 mm e peso minimo diminuito di 30 kg (a 768 kg), ... tuttosport.com

La F1 non sarà più la stessa: svelata la nuova terminologia della rivoluzione tecnica 2026 - La Formula 1 cambia volto: dal 2026 arrivano nuove vetture, nuovi motori e una terminologia tutta nuova che rivoluzionerà sorpassi, strategie e l’esperienza di gara ... automoto.it

Audi svela il logo, torna Portimao e Ferrari e Red Bull avranno il push rod

Yuki #Tsunoda svela il segreto del successo tra Max #Verstappen e Gianpiero Lambiase: una comunicazione unica, efficiente e immediata che trasforma il rapporto pilota-ingegnere in un’arma vincente. #f1 #formula1 #f12025 #formula1it #formulauno #newsf - facebook.com facebook

