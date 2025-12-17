La Fiorentina pronta a ristrutturare l'area tecnica | il destino di Vanoli e la prossime mosse

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina si prepara a una significativa ristrutturazione dell'area tecnica, affrontando un momento difficile e cercando nuove strategie per risollevare le proprie sorti. Le prossime mosse del club gigliato saranno decisive per invertire la rotta e rilanciare il progetto sportivo.

Immagine generica

La Fiorentina è pronta a ristrutturare l'area tecnica: quali sono le prossime mosse per cercare di invertire la rotta e uscire dal momento delicatissimo che sta vivendo il club gigliato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Vanoli reagisce allo sfogo di Dzeko dopo il ko della Fiorentina con l’AEK: “È quello che cercavo”

Leggi anche: La Fiorentina conferma Vanoli in panchina fino a domenica: l’ultimatum della società in ritiro

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Future FIORENTINA Stadium

Video Future FIORENTINA Stadium

fiorentina pronta ristrutturare areaLa Fiorentina pronta a ristrutturare l’area tecnica: il destino di Vanoli e la prossime mosse - La Fiorentina è pronta a ristrutturare l'area tecnica: quali sono le prossime mosse per cercare di invertire la rotta e uscire dal momento delicatissimo ... fanpage.it

fiorentina pronta ristrutturare areaPagina 0 | Crisi Fiorentina, quale sarà il destino di Vanoli: la prima mossa e le ipotesi del club - La proprietà del club è pronta a ristrutturare l'area tecnica ma non solo: tutti i dettagli su quello che sta accadendo a Firenze ... corrieredellosport.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.