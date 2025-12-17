La Fiorentina e i tifosi in cerca di sé stessi | disastro in classifica e umore nero in città Ma l’Europa incombe

La Fiorentina naviga in acque agitate, tra sconfitte e umore cupo che avvolge la città. Dopo un inizio di stagione difficile, i tifosi sono alla ricerca di una svolta. Con l’Europa che si avvicina, il presente si fa ancora più incerto, lasciando spazio a speranze e preoccupazioni. Firenze aspetta risposte e riscatto, mentre il tempo sembra stringere.

Firenze, 17 dicembre 2025 - Prosegue il momento delicato della Fiorentina. E non potrebbe essere altrimenti, con la squadra ancora incapace di vincere la prima partita in campionato dopo quindici turni. Le statistiche negative (nessuno si è mai salvato senza vittorie a questo punto della stagione) hanno stretto nella morsa la squadra di Vanoli, chiamata a reagire da una città intera senza mai esserci riuscita. Il giovedì di coppa metterà il modesto Losanna di fronte alla Fiorentina. Ultima gara della League Phase di Conference, utile per provare a strappare il pass diretto per gli ottavi di finale in programma a metà marzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

