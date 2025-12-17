La filarmonica sangiulianese presenta i concerti di Natale | musica tradizione e solidarietà

La Filarmonica Sangiulianese torna a incantare la comunità con i suoi Concerti di Natale, un’occasione speciale di musica, tradizione e solidarietà. Attraverso due eventi nei luoghi più significativi del territorio, la banda invita tutti a condividere momenti di gioia e partecipazione, celebrando lo spirito natalizio con note che uniscono e coinvolgono.

La Filarmonica Sangiulianese si prepara a salutare le festività con due Concerti di Natale, pensati per offrire alla cittadinanza momenti di musica, condivisione e partecipazione, in luoghi simbolici del territorio.Il primo appuntamento è in programma per sabato 20 dicembre alle ore 17.30, presso.

