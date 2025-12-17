La figlia di Stefano D’Orazio e la causa con la vedova | Ecco perché mi ha chiesto 100 mila euro

La vicenda legale che coinvolge l’eredità di Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh, prosegue con nuovi sviluppi. Francesca Michelon, riconosciuta come sua figlia biologica, si trova al centro di una disputa con la vedova, che le avrebbe chiesto 100 mila euro. La questione mette in luce tensioni familiari e aspetti giudiziari ancora da chiarire.

La vicenda giudiziaria che riguarda l’eredità di Stefano D’Orazio continua a far discutere. Francesca Michelon, oggi quarantenne, è stata riconosciuta lo scorso aprile in primo grado come figlia biologica dello storico batterista dei Pooh. Una sentenza arrivata dopo un lungo percorso giudiziario durato dieci anni, ma che non ha messo fine allo scontro legale. La richiesta di risarcimento. La vedova del musicista, Tiziana Giardoni, ha infatti chiesto a Michelon un risarcimento di 100 mila euro per danni esistenziali. Secondo i legali della donna, il rapporto tra Stefano D’Orazio e la figlia sarebbe stato difficile e fonte di sofferenza psicologica per l’artista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

