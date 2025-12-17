La figlia di Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi ancora in incubatrice dopo tre mesi e mezzo dalla nascita prematura e una gravidanza delicata - RUMOR

La piccola Esmeralda, figlia di Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi, resta ancora in incubatrice tre mesi e mezzo dopo una nascita prematura avvolta nel riserbo. Il parto, avvenuto in segreto, non è stato mai ufficialmente confermato dall’attrice, che non ha più pubblicato sui social dal 28 agosto 2025. Una gravidanza definita “delicata” che ha suscitato grande attenzione e curiosità tra i fan.

