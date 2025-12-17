La Fifa ha distrutto la Coppa Intercontinentale | oggi si gioca la finale di un torneo storico che non interessa più a nessuno

Oggi alle 18, Psg e Flamengo si sfidano allo stadio Ahmed bin Ali di Al Rayyan per la finale di un torneo storico ormai dimenticato. La Coppa Intercontinentale, un tempo simbolo di supremacy mondiale, ha perduto interesse e rilevanza nel panorama calcistico globale, lasciando spazio a competizioni più prestigiose e seguite.

Oggi alle ore 18 Psg e Flamengo si sfideranno allo stadio Ahmed bin Ali di Al Rayyan, in Qatar. Per cosa? Per alzare al cielo la Coppa Intercontinentale Fifa, anche se nel mondo del calcio globale quasi nessuno sa di questa partita e quasi nessuno la guarderà, esclusi ovviamente i tifosi francesi e brasiliani. Un trofeo storico, nato nel 1960 per decretare il miglior club del pianeta, che è stato progressivamente ridotto a un evento secondario. La maggior parte della colpa è da attribuire proprio alla Fifa, che su questo torneo – per dirla in modo poco ortodosso – ha combinato un gran casino. Attualmente infatti esiste già una squadra di club campione del mondo in carica: è il Chelsea, che ha vinto a luglio la prima edizione del Mondiale per Club battendo in finale proprio il Psg.

C’è anche, ancora, la Coppa Intercontinentale - Dallo scorso anno questo è il periodo in cui persino i più appassionati di calcio scoprono (o ricordano) una cosa nuova: che esiste anche la Coppa Intercontinentale, un torneo vecchio e nuovo allo ste ... ilpost.it

Oggi c'è la Finale della Coppa Intercontinentale e praticamente nessuno ne parla. Il modo in cui la FIFA ha distrutto negli ultimi 10 anni questo torneo è vergognoso. Era la coppa più bella e affascinante. x.com

