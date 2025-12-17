La Fifa dà il contentino ai tifosi abbassati i prezzi di pochissimi biglietti dei Mondiali 2026 | i criteri per ottenerli

La Fifa ha annunciato un leggero abbassamento dei prezzi di alcuni biglietti per i Mondiali 2026, rispondendo alle proteste dei tifosi. La decisione interessa principalmente i tagliandi destinati ai supporter più fedeli delle nazionali partecipanti, ma sembra limitata e poco incisiva rispetto alle richieste di un accesso più economico e diffuso.

© Ilfattoquotidiano.it - La Fifa dà il contentino ai tifosi, abbassati i prezzi di pochissimi biglietti dei Mondiali 2026: i criteri per ottenerli Alla fine la Fifa dà il contentino ai tifosi. Il massimo organo calcistico internazionale – dopo le varie proteste a livello mondiale – ha deciso di abbassare i prezzi solo di alcuni biglietti per i prossimi mondiali di calcio 2026 previsti tra Usa, Canada e Messico, dedicati ai tifosi maggiormente fidelizzati delle nazionali partecipanti. Ciò significa che alcuni sostenitori che seguiranno le proprie nazionali pagheranno soltanto 60 dollari per assistere ai match anziché 4.185. L’organismo che governa il calcio mondiale ha fatto sapere nella giornata di martedì che i biglietti economici saranno destinati alle federazioni delle nazionali qualificate, che poi decideranno come distribuirli ai tifosi che nelle precedenti partite hanno più spesso seguito la propria Nazionale in casa e in trasferta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Scandalo biglietti ai Mondiali, tutta la stampa inglese contro la Fifa: “Totale disprezzo per i tifosi” Leggi anche: Scoppia la polemica sui biglietti dei Mondiali 2026, FIFA sotto attacco: prezzi quintuplicati rispetto al Qatar Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. FIFA PEACE PRICE per Trump, un contentino per il mancato nobel per la pace... che magari arriverà l'anno prossimo - facebook.com facebook

