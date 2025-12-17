La Fierucolina di Natale in piazza Ognissanti per regali artigianali e sostenibili
La Fierucolina di Natale si svolge domenica 21 dicembre in piazza Ognissanti, offrendo un'ampia selezione di regali artigianali, sostenibili e legati alla tradizione. Dalle 9 alle 19, l'evento promosso dall’associazione La Fierucola rappresenta un'occasione per scoprire prodotti autentici e sostenibili in un'atmosfera natalizia.
Domenica 21 dicembre, dalle 9 alle 19, piazza Ognissanti ospita la Fierucolina di Natale, la mostra-mercato promossa dall’associazione La Fierucola, dedicata a regali artigianali, sostenibili e profondamente legati alla tradizione.Rami di abete, quercia, agrifoglio, frutta essiccata e candele in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
