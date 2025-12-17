La Fiamma Olimpica torna a illuminare Minturno 65 anni dopo

Il centro storico di Minturno si prepara a vivere un momento speciale: il passaggio della Fiamma Olimpica, che torna dopo 65 anni, in occasione dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Venerdì 26 dicembre 2025, alle ore 10:00, la città accoglierà questa simbolica manifestazione, unendo storia e sport in un’atmosfera di grande emozione.

Minturno, 17 dicembre 2025 – La magia delle Olimpiadi torna a illuminare Minturno. Venerdì 26 dicembre 2025, alle ore 10:00, il centro storico sarà infatti attraversato dalla 19° tappa del Viaggio della Fiamma Olimpica, diretta verso i XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 (6 – 22 febbraio 2026). “Quello che vivremo non è un semplice appuntamento sportivo ma un momento di storica emozione che segnerà per sempre l’orgoglio e la memoria della nostra comunità” dichiara con entusiasmo il sindaco Gerardo Stefanelli. Dalla Capitale al litorale pontino: Lazio in prima fila viaggio della Fiamma Olimpica La Fiamma Olimpica, partita da Roma lo scorso 6 dicembre per un solenne percorso attraverso le regioni d’Italia, arriva nella nostra città con un significato speciale: “Segna infatti il ritorno nel nostro territorio di questo simbolo universale di pace e fratellanza dopo ben 65 anni – sottolinea il Sindaco Stefanelli – L’ultima volta fu nel lontano 1960, in occasione delle Olimpiadi di Roma, quando i tedofori percorsero l’antica via Appia, oggi Patrimonio UNESCO, dal Garigliano fino al centro urbano di Scauri”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

