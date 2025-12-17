La festa di Capodanno 2026 a Boscomantico

La festa di Capodanno 2026 a Boscomantico promette un’esperienza indimenticabile, combinando musica, spettacoli e un’atmosfera raffinata. Situata alle porte di Verona, questa serata esclusiva offre un Dinner Show Live che unisce eleganza, colori e il fascino francese, creando un evento unico per accogliere il nuovo anno in modo speciale e raffinato.

