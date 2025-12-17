Il Meis di Bologna organizza un concerto speciale in occasione di Hanukkah, la festa delle luci. Questa sera alle 19, Raiz e Radicanto si esibiranno in un evento promosso in collaborazione con il Museo Ebraico di Bologna, celebrando simbolicamente questa festività attraverso musica e tradizione.

© Ilrestodelcarlino.it - La festa delle luci. Raiz & Radicanto si esibiscono al Meis

Il Meis ospita il concerto di Raiz e Radicanto. Oggi, alle 19, il Meis in collaborazione con il Museo Ebraico di Bologna organizza il tradizionale concerto di Hanukkah, la festa ebraica delle luci. Ad esibirsi nel Bookshop del Meis (via Piangipane 81, Ferrara), degli ospiti di eccezione: Raiz & Radicanto. I Radicanto, finalisti del Premio Tenco e nella Top Ten della World Music Chart of Europe, suoneranno con Raiz, storica voce degli Almamegretta, e tra gli indimenticabili protagonisti della celebre serie tv Rai ’Mare Fuori’. Un sodalizio che nasce dal percorso di ricerca e rielaborazione della musica tradizionale del Mediterraneo come una realtà senza frontiere. Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Varese, luci accese sulla festa del ciclismo: oltre alla Tre Valli gare amatoriali, il Village e una mostra

Leggi anche: Domenica novanta associazioni, in campo sessanta discipline. Una festa chiamata ’Sport Day’. Luci sui Giardini Margherita

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Brinquedo Led Helicóptero Avatar - TudoMix

La Festa delle Luci illumina Bergamo, Capitale della Cultura - Promossa da A2A nell’ambito delle manifestazioni in calendario per Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, e patrocinata dai Comuni di Brescia e Bergamo, Light is Life, la Festa delle ... exibart.com

Festival Luci nel bosco, testimonial Mirren e Hackford - Ci saranno anche i premi Oscar Helen Mirren e Taylor Hackford, testimonial dell'iniziativa, mercoledì 3 agosto a Tiggiano (Lecce) all'evento 'Luci nel bosco. ansa.it

Victor Fadlun: "Colpire durante la festa delle luci è abominevole. Si vuole distruggere la speranza nella vita" x.com

Al Benedetto Radice sono giorni di grande fermento. Si respira aria di festa, luci e addobbi illuminano le aule, voci felici e raggianti si intrecciano e si rincorrono nei corridoi e raccontano la gioia di stare insieme. La nostra scuola non è solo un luogo di appren - facebook.com facebook