La festa degli auguri del Panathlon Club

Il 17 dicembre 2025 si è svolta la festa degli auguri del Panathlon Club Prato, un evento che quest’anno ha assunto un significato speciale. Oltre alla convivialità, ha rappresentato un'occasione per riflettere sui valori fondamentali dello sport e della vita associativa, rafforzando il senso di comunità tra i membri e condividendo propositi per il futuro.

© Lanazione.it - La festa degli auguri del Panathlon Club Prato, 17 dicembre 2025 – Un appuntamento che va oltre la semplice convivialità, trasformandosi ogni anno in un momento di autentica riflessione sui valori più profondi dello sport e della vita associativa. I soci del Panathlon Club Prato si sono ritrovati nel cuore della città, all'Osteria su Santa Trinita, per la tradizionale festa degli auguri, un incontro sentito e partecipato che ha saputo coniugare amicizia, memoria e visione futura. La festa degli auguri del Panathlon Il Panathlon, movimento internazionale da sempre impegnato nella promozione della cultura e dell'etica sportiva, rappresenta una voce autorevole e necessaria nel panorama sportivo contemporaneo.

