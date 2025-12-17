L'articolo esplora l'importanza di definire chiaramente la durata del mandato e di mantenere una guida tecnica autorevole. Sottolinea come lo statuto rappresenti uno strumento fondamentale per stabilire le regole e garantire continuità e stabilità durante le diverse fasi di un'organizzazione. La presenza di una leadership competente è essenziale per il buon funzionamento e il successo a lungo termine.

© Lanazione.it - "La durata del mandato? È nello Statuto"

"È importante garantire e mantenere anche in questa fase una guida tecnica autorevole, come è stato in questi anni". Così il presidente del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli Lorenzo Bani interviene a poche ore dalla scadenza del bando per la selezione del nuovo direttore dell’Ente, chiamato a sostituire l’ingegner Riccardo Gaddi, prossimo al pensionamento. Bani ringrazia Gaddi per il lavoro svolto, ricordando in particolare il rafforzamento della solidità economico-finanziaria e il miglioramento dell’organizzazione del personale, ottenuti nonostante le difficoltà legate alla carenza di risorse e alle normative sul turnover. Lanazione.it

Terzo mandato per gli assessori: lo statuto comunale ne prevede solo due, ma i giochi sono aperti. In Giunta 7 su 9 sono al secondo incarico - Il nocciolo è rappresentato da due righe in coda all'articolo 48 dello statuto comunale, quello che riguarda la composizione della Giunta. ilgazzettino.it

