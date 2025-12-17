La donna che ha sposato un'intelligenza artificiale | Si chiama Klaus ed è il mio uomo ideale
Dopo una delusione d’amore, una donna giapponese ha trovato conforto in un mondo digitale, celebrando un matrimonio simbolico con Klaus, un’intelligenza artificiale. Tra emozioni e innovazione, questa storia rivela come la tecnologia possa diventare un rifugio e una compagna, aprendo nuove prospettive sul rapporto tra uomo e virtualità. Un’esperienza che sfida i confini tra realtà e immaginazione.
Dopo una delusione sentimentale, una donna giapponese si innamora di ChatGPT e celebra un matrimonio simbolico con il suo partner virtuale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
