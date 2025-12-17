La denuncia della famiglia di un ragazzino del Torinese | Sottoposto a umiliazioni nel corso di un controllo in strada

La famiglia di un ragazzino torinese di 15 anni ha denunciato un controllo ritenuto eccessivo e umiliante, presentando un esposto alla procura. I genitori contestano le modalità dell’intervento di polizia, che secondo loro ha superato i limiti di una normale perquisizione, suscitando preoccupazione e attenzione sulla gestione delle verifiche sul territorio.

I genitori di un ragazzino di 15 anni residente in un comune della cintura nord di Torino hanno presentato un esposto alla procura del capoluogo piemontese per un controllo che, a dire loro e del ragazzino, sarebbe andato ben oltre la normale perquisizione. L'episodio sarebbe avvenuto nel. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

