La denuncia della famiglia di un ragazzino del Torinese | Sottoposto a umiliazioni nel corso di un controllo in strada
La famiglia di un ragazzino torinese di 15 anni ha denunciato un controllo ritenuto eccessivo e umiliante, presentando un esposto alla procura. I genitori contestano le modalità dell’intervento di polizia, che secondo loro ha superato i limiti di una normale perquisizione, suscitando preoccupazione e attenzione sulla gestione delle verifiche sul territorio.
I genitori di un ragazzino di 15 anni residente in un comune della cintura nord di Torino hanno presentato un esposto alla procura del capoluogo piemontese per un controllo che, a dire loro e del ragazzino, sarebbe andato ben oltre la normale perquisizione. L'episodio sarebbe avvenuto nel. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Durante il controllo in auto spunta una matrioska piena di cocaina: denuncia e ritiro di patente per un uomo
Leggi anche: “Mi ha caricato sulla Maserati e abbandonato in piazza”: la denuncia dell’operaio ferito nel torinese
Niko Pandetta -Mentre Canta Viene Arrestato Dai Carabinieri
Narges Mohammadi, la famiglia denuncia: “Negata visita medica dopo pestaggio” (Adnkronos) - Le autorità iraniane hanno negato una visita medica a Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace, dopo le violenze subite durante l'arresto avvenuto la scors - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.