La Deejay Ten torna a Bari la nuova edizione della corsa non agonistica ideata da Linus
La Deejay Ten torna a Bari nel 2026, portando l’energia di Radio Deejay in una corsa non competitiva che da oltre vent’anni coinvolge migliaia di appassionati. Dopo il successo delle passate edizioni, l’evento si prepara ad animare anche questa città, offrendo un’esperienza unica di sport e divertimento. La tappa barese si inserisce in un percorso che toccherà altre città italiane, creando un grande appuntamento di condivisione e passione.
La corsa non agonistica ideata da Linus e firmata Radio Deejay, da oltre vent’anni anni appuntamento fisso per centinaia di migliaia di persone in giro per l’Italia arriverà nel 2026 in quattro città: si parte da Torino il 29 marzo per poi arrivare a Bari il 19 aprile, proseguire a Treviso il 17. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: UFFICIALE! CANALE 5: TORNA STRISCIA LA NOTIZIA. TUTTI I DETTAGLI SULLA NUOVA EDIZIONE
Leggi anche: Money Road torna nel 2026 su Sky e NOW: Fabio Caressa guida la nuova edizione dello strategy game
Deejay Ten 2026 Bari: info, percorso e dove iscriversi.
Deejay Ten 2026, a Bari la carovana con Linus arriva il 19 aprile. Da oggi aperte le iscrizioni - La seconda delle quattro tappe (Torino, Treviso, Milano), l’unica del Sud. msn.com
Deejay Ten Bari 2026: aperte le iscrizioni per la corsa del 19 aprile - Aperti i form online per partecipare alla corsa che prevede due percorsi da 5 e 10 chilometri non competitivi tra le strade della città ... baritoday.it
Deejay Ten 2026: quattro città, una grande festa firmata Radio Deejay - Date, percorsi 5 e 10 km, iscrizioni aperte e tutte le novità dell’evento Radio Deejay. lifestyleblog.it
Deejay Ten Bari 2023 il video ufficiale
Costa. . Il comeback che ti meriti: Deejay Time torna il 22 febbraio su Costa Toscana a Sanremo - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.